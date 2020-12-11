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пятница, 11 декабря 2020 17:06

"Защищали" пьяного товарища: вооруженные мужчины напали на полицейских
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На Киевщине группа вооруженных мужчин напала на полицейских.

Они составляли админпротокол на пьяного водителя. В это время на них напали "защитники" нарушителя и открыли стрельбу, сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

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Группа вооруженных мужчин напала на полицейских
Фото: npu.gov.ua
Они хотели "защитить" пьяного товарища
Злоумышленник оказались местные жители в возрасте от 24-х до 53-х годов

"Происшествие случилось в поселке Терезино Белоцерковского района. Там экипаж патрульной полиции остановил автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. При составлении административных материалов на место происшествия подъехали 3 автомобиля товарищей правонарушителя. Они набросились на полицейского с кулаками и скрылись в неизвестном направлении. На розыск автомобилей, на которых поехали злоумышленники были ориентированы все наряды полиции Киевщины. Одну из машин заметили работники Белоцерковского отдела полиции на автодороге Киев-Одесса. На законное требование правоохранителей водитель не остановился и на большой скорости продолжил движение. В селе Озерная автомобиль заехал во двор, пассажир вышел из машины, выстрелил и угрожал стражам порядка оружием", - сказано в сообщении.

Чтобы задержать нападавших, была введена специальная полицейская операция, во время которой спецподразделение КОРД их задержало. Злоумышленниками оказались местные жители в возрасте от 24 до 53 годов.

По месту жительства нападающих, полицейские провели обыски и изъяли ряд вещественных доказательств, в частности оружие и боеприпасы. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрениях в совершении правонарушений. Меры пресечения им выберет суд.

В Киеве 49-летний мужчина напал на сотрудницу патрульной полиции. Пострадавшую доставили в больницу с травмой головы и сотрясением мозга. Злоумышленника задержали.

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Дата
11
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