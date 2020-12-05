49-летний мужчина напал на полицейскую: что известно

В Киеве 49-летний мужчина напал на сотрудницу патрульной полиции. Пострадавшую доставили в больницу с травмой головы и сотрясением мозга. Злоумышленника задержали.
Происшествие случилось на ул. Иорданской 4 декабря, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.
"В подъезде мужчина стучался в двери и кричал. На указанный адрес выехал экипаж патрульных полицейских. В коридоре они обнаружили незнакомца, который пытался убежать. При этом мужчина толкнул полицейского и ударил его напарницу", - сказано в сообщении.
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Мужчина рассказал, что приходил к товарищу в гости. Но тот не открыл.
Фигуранту сообщено о подозрении. За нападение на полицейских его могут посадить на 5 лет.
В Одессе пьяный мужчина напал на работницу полиции. Перед инцидентом участковая сделала ему замечание за то, что тот спит во дворе многоэтажки. И предложила пройти с ней в отделение полиции.
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