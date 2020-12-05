49-летний мужчина напал на полицейскую: что известно

В Киеве 49-летний мужчина напал на сотрудницу патрульной полиции. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве 49-летний мужчина напал на сотрудницу патрульной полиции. Пострадавшую доставили в больницу с травмой головы и сотрясением мозга. Злоумышленника задержали.

Происшествие случилось на ул. Иорданской 4 декабря, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"В подъезде мужчина стучался в двери и кричал. На указанный адрес выехал экипаж патрульных полицейских. В коридоре они обнаружили незнакомца, который пытался убежать. При этом мужчина толкнул полицейского и ударил его напарницу", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейскую ударили ножом во время оформления аварии

Мужчина рассказал, что приходил к товарищу в гости. Но тот не открыл.

Фигуранту сообщено о подозрении. За нападение на полицейских его могут посадить на 5 лет.

В Одессе пьяный мужчина напал на работницу полиции. Перед инцидентом участковая сделала ему замечание за то, что тот спит во дворе многоэтажки. И предложила пройти с ней в отделение полиции.