Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине

В Украине первое судебное заседание с участием присяжных состоялось 30 апреля 2013 года. Тогда слушали дело 27-летнего гражданина Марокко, которого обвиняли в умышленном убийстве известного львовского врача-травматолога Леона Фрайфельда. Обвиняемый по делу лично изъявил желание, чтобы его дело слушалось с участием присяжных.

Что такое суд присяжных

Суд присяжных - это форма осуществления государственной власти, в частности судебной, непосредственно гражданами путем их участия в отправлении правосудия. Основная задача суда присяжных - оценить действия подсудимого с точки зрения общественного сознания.

Украинский суд присяжных имеет свои особенности. Сейчас в судах первой инстанции рассмотрение уголовных производств в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено пожизненное лишение свободы, может осуществляться судом присяжных в составе двух профессиональных судей и трех присяжных. И это - только по ходатайству обвиняемого.

Какие дела может рассматривать

Присяжные привлекаются в судах первой инстанции к гражданским делам в порядке особого производства - в составе одного судьи и двух присяжных. К делам об ограничении гражданской дееспособности физического лица, признании физического лица недееспособным и возобновлении гражданской дееспособности физического лица.

Присяжные привлекаются еще когда речь идет о:

- признание физического лица безвестно отсутствующим или объявления его умершим;

- об усыновлении;

- о предоставлении лицу психиатрической помощи в принудительном порядке;

- о принудительной госпитализации в противотуберкулезное учреждение.

- уголовные дел по преступлениям, за совершение которых предусмотрено пожизненное лишение свободы, по ходатайству обвиняемого - в составе двух судей и трех присяжных.

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Кто может быть присяжным

В Украине присяжными могут быть люди, которые достигли возраста 30 лет. В суде не могут включить в списки присяжных людей, которые признаны судом ограниченно дееспособными или недееспособными, имеют хронические психические или другие заболевания, препятствующие выполнению обязанностей присяжного и имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Также, в состав присяжных не включаются народные депутаты Украины, члены Кабинета Министров Украины, судьи, прокуроры, работники правоохранительных органов, военные, работники аппаратов судов, другие государственные служащие, должностные лица органов местного самоуправления, адвокаты, нотариусы, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины , Высший совет правосудия.

Человек, желающий стать присяжным и соответствует требованиям, должен обратиться в соответствующий местный совет по месту жительства.

Получают ли присяжные за работу деньги

Присяжный получает вознаграждение. Для ее расчета за основу берут оклад местного судьи - в 2020 году он стартовал от 63 тыс. грн - и учитывают время, которое отработал присяжный. К расчетам, кроме непосредственно судебных заседаний, входит также "ознакомление с материалами дела", пребывания в совещательной комнате и даже "время ожидания присяжным начала судебного заседания в случае смещения графика".

Фактически отработанное время определяется судом. Им также возмещаются расходы на проезд, наем жилья, выплачивают суточные. Период работы присяжным засчитывается в трудовой стаж. Если при этом человек работает и на другой должности, уволить его без согласия нельзя. Работодатель должен отпустить его на время работы в суде.

Может ли присяжный отказаться от участия в деле

Председатель суда может освободить от выполнения обязанностей присяжного:

- человека, который находится в отпуске в связи с беременностью и родами, в отпуске по уходу за ребенком, а также того, который имеет детей дошкольного или младшего школьного возраста или удерживает детей с инвалидностью или членов семьи пожилого возраста;

- руководителя или заместителя руководителя органа местного самоуправления;

- человека, который по своим религиозным убеждениям считает для себя невозможным участие в осуществлении правосудия.

Решение суда присяжных - распространены ли в Украине

В Украине с судом присяжных мало кто сталкивается. В ходе исследования, проведенного в 2018 году Центром гражданских свобод, 64% опрошенных сказали, что такого явления в Украине не существует.

Присяжные не появляются в кино, не часто упоминаются в СМИ и вообще не так распространены в украинской судебной системе. Из сотен приговоров, вынесенных в прошлом году в Киеве и обнародованных в реестре, судьи из народа работали только над 6-ю.

Автор: pravda.com.ua 12 декабря 2019, полиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугар. В этом деле также участвовали присяжные

Скандалы связанные с их работой

Из-за того, что присяжные возможны не во всех делах, общество не так часто с ними сталкивается. Однако несколько процессов продолжаются.

Расстрелы на Институтской. Обвиняемые в них - пятеро бывших беркутовцев, которых в конце 2019 обменяли и выдали боевикам. Летом 2020-го суд поставили на паузу. Причиной было то, что всплыли полномочия присяжных.

Убийство журналиста Олеся Бузины. Был известен украинофобскими заявлениями. История вызвала большой резонанс, особенно когда следствие назвало подозреваемыми двух общественных активистов, участников АТО - Андрея Медведько и Дениса Полищука.

Автор: radiosvoboda.org Публициста Олеся Бузину убили в апреле 2015-го года у дома на улице Дегтяревской в ​​Киеве. Подозреваемых в преступлении задержали. Это Андрей Медведько и Денис Полищук.

Они вину не признают. Адвокаты утверждают, что у подозреваемых есть алиби.

Убийство Дениса Вороненкова. Бывший депутат Госдумы РФ от Коммунистической партии бежал в Украине 2016-го.

Автор: sudreporter.org Убийство Дениса Вороненкова. Бывший депутат Госдумы РФ от Коммунистической партии бежал в Украине 2016-го. Меньше чем за полгода был застрелен в Киеве. Три года назад дело началось рассмотрение дела с участием суда присяжных

Меньше чем за полгода был застрелен в Киеве. Три года назад дело началось рассмотрение дела с участием суда присяжных.

12 декабря 2019, полиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугар. Их имена озвучили на брифинге, на котором присутствовали руководители Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков, тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский. В этом деле также участвовали присяжные.