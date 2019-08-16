Запорожье затянуло дымом: горел рыбный завод

В Запорожье на территории частного предприятия "Аркадия" произошел пожар, в результате чего затянуло дымом один из центральных районов.

Происшествие случилось накануне около 21:20 на улице Выборгской, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели, которые прибыли на вызов, установили, что загорелась пристройка к зданию на площади 200 кв. м и крыша над холодильной камерой. К тушению были привлечены 13 единиц спецтехники и 45 пожарных.

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В 1:45 спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар и не допустить распространения огня на все здание, общая площадь которого составляет 6 тыс. кв. м.

Обошлось без пострадавших. По факту происшествия начато расследование, которое должно установить причины пожара.

15 августа произошел пожар в здании администрации Деснянского района Киева на проспекте Владимира Маяковского, 29.