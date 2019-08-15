Медведь упал на полицейскую машину и устроил пожар

Фото: 24tv.ua

Необычное ДТП произошло в штате Калифорния. Помощник шерифа округа Гумбольдт ехал на вызов. Вдруг, на крышу его автомобиля приземлился медведь. Это стало причиной аварии, из-за которой началась лесной пожар.

Животное, вероятно, скатилось с крутого склона, что над шоссе, по которому тогда двигался служащий. От неожиданности водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся и загорелся. Пламя быстро перекинулось на сухие заросли.

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Помощник шерифа отделался легкими травмами и выбрался из машины до охвата ее огнем. Мужчина вызвал пожарных. Пожарные остановили пламя, что поглощало массивный холм.

Куда делся медведь и каково его состояние - неизвестно. Об этом сообщили на 24tv.ua.

В Виннице посреди дороги свинья убежала из прицепа машины. Животное выскочило, когда водитель стал перед светофором.