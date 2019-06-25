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вторник, 25 июня 2019 17:26

Визжала, как сирена: свинья убежала от водителя-неудачника

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Визжала, как сирена: свинья убежала от водителя-неудачника
facebook Винница: свинья убежала от водителя на светлофоре

В Виннице посреди дороги свинья убежала из прицепа машины. Животное убежало в тот момент, когда водитель стал перед светофором.

Необычный инцидент произошел на улице Чехова, пишет 20 минут.

Видео с места происшествия опубликовал Виталий Павловский.

Животное ходило по проезжей части между автомобилями со стороны тротуара.

Вторая свинья тоже пыталась выскочить из прицепа. Но ей не удалось.

В комментариях под сообщением пишут, что после этого видели ее на объездной дороге.

"Я на объездной видел эту хрюшу, визжала по дороге, как сирена", - отмечает пользователь сети Сергей.

Поймал ли свинью владелец, неизвестно.

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В сети появилось видео "схватки" неизвестного мужчины со свиньей на крыше грузовика. Инцидент сняли на автомобильный регистратор на одной из дорог Белой Церкви Киевской области.

Мужчина забрался на крышу грузовика, чтобы стянуть оттуда животное. Он хватал его за хвост, притягивая к себе. В результате она выскользнула из его рук, спрыгнула с грузовика и убежала.

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