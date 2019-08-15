Вслед за Сибирью: сгорело 200 га крымского леса

Пожар потушили, но продолжается процесс тления. Фото: Росзми

В оккупированном Крыму сгорело 200 га леса.

Пожар произошел в Белогорском районе, сообщает так называемое МЧС Крыма.

Гореть лес начал возле села Ударное в 13:00, на место прибыли пожарные, подконтрольные оккупантам.

Сначала пламя охватило 10 га, но из-за жары и сильного ветра площадь увеличилась на 197,5 га.

"Еще о полной ликвидации пожара не объявлено. Вчера его локализовали, потушили, но учитывая тление и порывы ветра, караулят это все лесники. Они должны сообщить о полной ликвидации", -сообщает МЧС.

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Ученые считают, что в результате пожара в Сибири погибло более 10 тыс. местных животных. "Пожары в Сибири коснулись не только жителей соседних поселений и городов, но и животных, которые обитают в тайге. На пройденных огнем территориях, по подсчетам экспертов Greenpeace, жили более 5,5 тыс. соболей и 300 медведей, а также около 2,7 тыс. диких северных оленей и 1,5 тыс. лосей", - пишет Greenpeace.