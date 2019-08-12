От лесных пожаров в Сибири пострадали более 10 тысяч животных

Пожары в Сибири убили и заставили мигрировать более 10 тысяч животных. Фото: Апостроф

Ученые считают, что в результате пожара в Сибири погибло более 10 тысяч местных животных.

"Пожары в Сибири коснулись не только жителей соседних поселений и городов, но и животных, которые обитают в тайге. На пройденных огнем территориях, по подсчетам экспертов Greenpeace, жили более 5500 соболей и 300 медведей, а также около 2700 диких северных оленей и 1500 лосей", - пишет Greenpeace.

По словам ученых помочь животным можно, если ограничить квоту на охоту и сокращать вырубки лесов в пострадавших от огня регионах.

"Часть животных - копытные и крупные хищники, как правило, успевают уйти от пожара. Гибнет потомство хищных птиц и, возможно, дуплогніздники. Животные семейства куньих могут скрыться, но тогда они погибают от дыма. Выжившие животные все равно пострадают, потому что убытки природной среде огромны, на ближайшие несколько лет она полностью уничтожена. Речь идет не только о выгоревшую территорию, но и про буферную зону, которая образуется после пожара. Это означает, что на прилегающей территории в 1,5-2 км плотность животных все равно будет низкой", - говорит доцент кафедры охотоведения и биоэкологии Иркутского государственного аграрного университета Александр Кондратов.

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В России с начала июля горит 3 млн га леса в Сибири. Пожаров не тушат. Это экономически нецелесообразно, говорит местная власть. Мол, стоимость тушения превышает размер убытков. Борются с огнем, если только он угрожает населенным пунктам или объектам инфраструктуры. От помощи других государств Россия отказывается. К "тушению" привлекают шаманов и проводят молебны. Дым уже достиг США и Канады.