В Киеве горит райадминистрация

Сегодня, 15 августа, в здании администрации Деснянского района Киева на проспекте Владимира Маяковского 29 произошел пожар.
Видео инцидента опубликовали на странице dtp.kiev.ua в Instagram.
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"Киев, Троещина. По предварительной информации, горит районная администрация. На месте работает несколько единиц пожарной техники ", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших и причинах пожара пока нет.
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В Киеве на Борщаговке произошел пожар. В торговом центре "Квадрат", на улице Гната Юры, 20, загорелось подвальное помещение. Дым распространился по всему зданию и вызвал панику как у работников ТРЦ, так и у посетителей.
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