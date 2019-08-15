В Киеве горит райадминистрация

Информации о пострадавших и причинах пожара пока нет

Сегодня, 15 августа, в здании администрации Деснянского района Киева на проспекте Владимира Маяковского 29 произошел пожар.

Видео инцидента опубликовали на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

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"Киев, Троещина. По предварительной информации, горит районная администрация. На месте работает несколько единиц пожарной техники ", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших и причинах пожара пока нет.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua) 15 Сер 2019 р. о 5:59 PDT

В Киеве на Борщаговке произошел пожар. В торговом центре "Квадрат", на улице Гната Юры, 20, загорелось подвальное помещение. Дым распространился по всему зданию и вызвал панику как у работников ТРЦ, так и у посетителей.