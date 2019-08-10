60 человек погибли в результате взрыва бензовоза: первые подробности

В Танзании при взрыве бензовоза сгорели 60 человек. Фото - thecitizen.co.tz

В городе Морогоро в Танзании при взрыве бензовоза сгорели 60 человек.

Взрыв произошел из-за того, что один из присутствующих возле бензовоза мужчин закурил сигарету, утверждают очевидцы, сообщает The Citizen со ссылкой на местную полицию.

Бензовоз перевернулся и из него начало вытекать топливо. Люди собрались возле автомобиля, чтобы собрать тего. Среди погибших местные жители, а также группа мотоциклистов.

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В настоящее время пожарные службы и подразделения Вооруженных сил Танзании проводят операцию по ликвидации последствий ЧП.

Морогоро расположен в 200 км к западу от административного центра Танзании города Дар-эс-Салам и входит в десятку крупнейших городов страны.

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