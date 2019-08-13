В Киеве горел торговый центр

Фото: Информатор

В Киеве на Борщаговке произошел пожар. В торговом центре "Квадрат", на улице Гната Юры, 20 загорелось подвальное помещение. Дым распространился по всему зданию и вызвал панику как у работников ТРЦ, так и у посетителей.

Инцидент случился около 11:30, передает Информатор.

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Никто не пострадал. Посетители увидели дым в здании, что распространился по вентиляции из подвального помещения.

Когда произошло возгорание, неизвестно. Но спасатели сообщили, что локализовали его за три минуты. На данный момент сотрудники ГСЧС работают над его полной ликвидацией. Всех посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали. Вход в "Квадрат" закрыт, помещение проветривается.

Дети забросали женщину камнями и обматерили ее из-за того, что она попросила их уйти со двора. Инцидент произошел в Новомосковске Днепропетровской области.