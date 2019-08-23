Замотала глаза и приковала цепью: в Днепре задержали опекуншу 4 детей

Автор: Нацполиция С ребенком работают психологи

Днепровские правоохранители прибыли на анонимный вызов о насилии над детьми. В указанном помещении нашли 8-летнего мальчика с завязанными глазами, прикованного цепью к дивану и обмотанного скотчем.

Это сделала 56-летняя опекунша ребенка. Она воспитывает еще троих детей - 4, 6 и 13 лет. Женщину задержали, сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Мальчик сейчас находится в приюте. С ним работают полицейские ювенальной превенции и психологи. Было проведено судебно-медицинское обследование. Справка будет чуть позже.

У женщины изъяли четырех детей в возрасте от 4 до 13 лет. Трем младшим она является опекуном. Женщине инкриминируют 3 статьи Уголовного кодекса - "Пытки", "Незаконное лишение свободы или похищение человека", а также "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком", - сказала Старчевская.

Сейчас задержанная находится в отделении полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина угрожал взорвать жену, ребенка и полицейских

В Запорожье на улице Квитучей патрульные нашли избитого малыша, который гулял один. На вид ему около 2-х лет. Мальчик не умеет разговаривать, поэтому установить место нахождения его родных патрульным не удалось.