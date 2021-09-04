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суббота, 04 сентября 2021 15:57

Замерз насмерть: мать подбросила новорожденного сына на порог соседям

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Замерз насмерть: мать подбросила новорожденного сына на порог соседям
В Калуше осудили многодетную мать. Фото: healthcenter

В Калуше Ивано-Франковской области многодетная мать оставила новорожденного младенца во дворе соседей.

Малыш не дождался помощи и умер от переохлаждения. Об этом сообщает ТСН.

"В конце марта 2021 года мать троих детей, после рождения четвертого ребенка дома, оставила младенца под домом соседей. Мальчик умер от переохлаждения", - говорится в сообщении.

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По словам женщины, сначала она не знала о беременности, а когда узнала, боялась признаваться мужу. Поэтому она решила подбросить ребенка соседям, а те бы уже отдали ребенка в нужную инстанцию.

Суд вынес роженице приговор. Ее признали виновной.

Женщина свою вину в суде признала. Сказала, что не думала, что младенец умрет и просила не лишать ее свободы, поскольку имеет еще трое детей, двое из которых несовершеннолетние.

Женщину освободили от основного наказания (три года лишения свободы по ч.3 ст. 135 УК (оставление в опасности)) и установили 2 года испытательного срока.

9 февраля в Дубровицкую районную больницу Ровенской области обратилась за помощью 34-летняя женщина. У нее было сильное кровотечение. Врачи сразу выяснили, что женщина недавно рожала. Роженица уверяла, что сама прервала нежелательную беременность. Однако впоследствии призналась полицейским, что родила дома, самостоятельно перерезала пуповину, завернула ребенка в полотенце и в пакет, который затем положила в морозильник.

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