Женщина родила дома ребенка и положила его в морозильник

После того как у роженицы началось кровотечение, она обратилась в больницу Фото: pixabay.com

На Ровенщине женщина после домашних родов положила ребенка в морозильник.

После того, как у роженицы началось кровотечение, она обратилась в больницу, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

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"9 февраля в полицию поступило сообщение из Дубровицкой районной больницы о том, что в приемное отделение за помощью обратилась 34-летняя жительница бывшего Дубровицкого района. Во время медицинского осмотра выяснилось, что пациентка в послеродовом состоянии. Предварительно полицейские установили, что вчера, 8 февраля, около 2:30 у женщины начались роды. По ее словам, она находилась ориентировочно на 7-м месяце беременности", - говорится в сообщении.

После родов женщина самостоятельно перерезала пуповину, завернула ребенка в полотенце и в пакет, который затем положила в морозильник. По ее словам, ребенок родился мертвым.

В больнице роженица уверяла, что сама прервала нежелательную беременность. Впоследствии призналась полицейским, где дела тело новорожденной девочки.

Роженица на учете в женской консультации не состояла. По словам мужа, о беременности ему ничего не было известно. Причину смерти ребенка установит экспертиза.

В полиции открыли уголовное производство. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

В одном из сел Середино-Будского района Сумской области 35-летняя женщина родила ребенка в уличном туалете и оставила в нечистотах. На следующий после родов день она вместе со своим знакомым тайком похоронила новорожденного.