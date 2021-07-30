Заманил домой, угрожал и бил: 13-летняя отбилась от насильника

Фото: cn.npu.gov.ua

В Чернигове задержали 54-летнего мужчину, который пытался изнасиловать 13-летнюю школьницу.

Он заманил девушку к себе домой, угрожал ей и бил. Ей удалось сбежать, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"О преступлении полицейским сообщили родственники девочки. Они рассказали, что 28 июля незнакомый мужчина пригласил девочку к себе домой, где начал ее бить и пытался изнасиловать. На окнах дома правонарушителя наклеена пленка, которая не дает возможности увидеть с улицы, что происходит внутри дома. На просьбу полиции открыть дверь он забаррикадировался. В дом зашли со штурмом. Подозреваемого задержали", - сообщил и.о. заместителя начальника Черниговского районного управления полиции Роман Грига.

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Есть информация, что мужчина причастен к ряду аналогичных преступлений. Эти данные проверяются. Полиция призывает всех, кто мог пострадать от действий мужчины, обратиться в полицию. Анонимность гарантируется.

Продолжается расследование. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

На Харьковщине задержали 60-летнего преступника, который изнасиловал 13-летнюю девочку. Подозреваемый и потерпевшая проживали в одном доме. Мужчина, воспользовавшись отсутствием дома других взрослых и беспомощностью девочки, реализовал свои желания. В содеянном он сознался.