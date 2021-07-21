Залезают на вагоны и прыгают на пути: как погибают киевляне в метро

В метро нельзя заступать за ограничительную линию на перроне станции и нужно держаться за поручень эскалатора. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В прошлом году в столичной подземке зафиксировали 57 грубых нарушений пассажирами правил пользования метро. Большинство из них - "зацеперы", которые пытались проехать между вагонами или на них.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Никакие лайки в соцсетях не стоят травм или даже жизни", - отметили коммунальщики.

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ЧП в подземке за 2020 год:

- 38 "зацеперов";

- 19 пассажиров попадали на пути и травмировались;

- один случай на перегоне станций Выдубичи - Славутич закончился летально.

В этом году зафиксировали уже 22 нарушения.

"На днях пассажир, который перелез через ограждение на перегоне Левобережная - Дарница, погиб под поездом. Для извлечения пассажиров из путей в случае попадания привлекаются непосредственно машинист поезда, работники полиции, ГСЧС и врачи "скорой". Проведение работ требует остановки движения на определенном участке линии подземки", - добавили в метро.

На станции "Караваевы дачи" в Киеве мужчину зажало между платформой и вагоном. От травм он скончался на месте. Тело пострадавшего пытались деблокировать с помощью домкрата.