Мужчину зажало между вагоном и платформой: тело доставали домкратом

Во вторник, 8 июня, на станции "Караваевы дачи" в Киеве мужчину зажало между платформой и вагоном. От травм он скончался на месте.

Об этом сообщило dtp.kiev.ua в Telegram.

Фото: dtp.kiev.ua

Отмечается, что тело мужчины пытались деблокировать с помощью домкрата.

"Трагический случай произошел на ул. Вадима Гетмана, 48-А. Мужчину в возрасте до 30 лет железнодорожным вагоном прижало к посадочной платформе. Деблокирование тела погибшего проводили с использованием електродомкрата. На месте работали медики, полиция и КАРС. Цените жизнь", - говорится в посте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поезд снес ВАЗ и протянул мужчину километр: фото и видео смертельной аварии

В селе Васищево на Харьковщине 38-летний машинист поезда Ужгород - Лисичанск сбил неизвестную около 23:30. Женщина внезапно выбежала перед поездом и легла головой на рельсы.