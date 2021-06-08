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вторник, 08 июня 2021 17:04

Мужчину зажало между вагоном и платформой: тело доставали домкратом
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Во вторник, 8 июня, на станции "Караваевы дачи" в Киеве мужчину зажало между платформой и вагоном. От травм он скончался на месте.

Об этом сообщило dtp.kiev.ua в Telegram.

Фото: dtp.kiev.ua

Отмечается, что тело мужчины пытались деблокировать с помощью домкрата.

"Трагический случай произошел на ул. Вадима Гетмана, 48-А. Мужчину в возрасте до 30 лет железнодорожным вагоном прижало к посадочной платформе. Деблокирование тела погибшего проводили с использованием електродомкрата. На месте работали медики, полиция и КАРС. Цените жизнь", - говорится в посте.

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В селе Васищево на Харьковщине 38-летний машинист поезда Ужгород - Лисичанск сбил неизвестную около 23:30. Женщина внезапно выбежала перед поездом и легла головой на рельсы.

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Дата
08
июня

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