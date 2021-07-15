В столичном метро произошло ЧП. Движение остановили

Между станциями метро Левобережная и Дарница в Киеве пассажир упал на рельсы. Трагедия произошла вечером 15 июля.
На красной линии подземки остановили движение поездов, сообщила пресс-служба КГГА.
"Поезда метро курсируют от станции Крещатик до станции Академгородок. На месте работают специалисты", - говорится в сообщении.
О возобновлении работы метро сообщат дополнительно.
Предварительно, пассажир погиб на месте, уточнил "Киев Оперативный".
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Утром 25 июня на станции метро Майдан Независимости мужчина упал под поезд. Движение поездов на синей линии подземки временно пришлось остановить.
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