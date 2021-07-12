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понедельник, 12 июля 2021 18:10

Залетают в уши: украинцы страдают на отдыхе от нашествия комаров

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Залетают в уши: украинцы страдают на отдыхе от нашествия комаров
Туристы Кирилловки страдают от нашествия медуз и комаров. Фото: pixabay.com

Отдыхающих в курортной Кирилловке беспокоит огромное количество комаров. Насекомых настолько много, что залетают прямо в уши.

Туристы фиксируют рой комаров на видео и жалуются на многочисленные укусы, сообщают в Telegram.

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Комары на Азовском море в этом году кусают даже днем. Кроме этого, от нашествия насекомых страдает не только Кирилловка, но и Бердянск, и Арабатская стрелка. В Приморске ситуация несколько лучше, пишут туристы.

Кроме медуз и морских блох, которые также доставляют немало неудобств, людям приходится терпеть и комаров.

"Днем невозможно зайти в море из-за медуз, которые могут ужалить, а вечером - нашествие комаров", - пишут пользователи.

Люди предположили, что местные власти Кирилловки не травят насекомых, поэтому их количество постоянно растет.

"Ездили в прошлом месяце. В один вечер было просто жесть, в уши залетали", "Каждый год так", "Медузы, морские блохи, комары, божьи коровки... Жесть, а не отдых", "В прошлом году тоже так было пару дней, потом исчезли", - пишут туристы.

В Одесской области после ливней и жары произошло нашествие комаров. Скопления насекомых напоминают клубы дыма высотой до 50 м.

Комары появились в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". После затяжных дождей и жары ближе к вечеру появляется масштабный воздушный планктон по всему горизонту лиманов и Черного моря.

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