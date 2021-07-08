Скопление до 50 м над землей. В Одессе нашествие комаров

Фото: Иван Русев

В Одесской области после ливней и жары произошло нашествие комаров. Скопления насекомых напоминают клубы дыма высотой до 50 м.

Комары появились в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", сообщил эколог, сотрудник заповедника Иван Русев в Facebook.

"После затяжных дождей и жары, ближе к вечеру, появляется масштабный воздушный планктон по всему горизонту лиманов и Черного моря. Это явление способно очаровать. Оно сформировалось над травянистыми растениями, над огромной мелководной и влажной частью НПП "Тузловские лиманы", - пишет ученый.

По его словам, насекомые - комары-звонцы. Их численность в заповеднике составляет миллиарды. Комары-звонцы являются большим семейством из отряда двукрылых. Такое название они получили из-за характерного звука, который издают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном

"В это время года, начиная с июля и до середины октября, в теплые дни будет еще продолжаться роение этих удивительных насекомых. Днем, особенно в жаркую погоду, комаров нет, они прячутся под листьями. Появляются обычно вечером, особенно в безветренную погоду", - рассказал Русев.

Колокол насекомых отсутствует во время обычного полета.

"Рой комаров лишь плавно колеблется, а отдельные особи, находящиеся в нем, то резко взлетают вверх, то падают вниз и при этом издают резкий звон, который отсутствует во время обычного полета. Эти насекомые - еще один из многочисленных проявлений уникальной жизни вокруг нас, которое надо понимать, любить и оберегать", - отметил эколог.

Также в этом регионе появилось много пауков. Русев добавил, что и комары-звонцы, и пауки не представляют опасности для людей.

Недавно в Одессе почернело море. Аномалию заметили на 195-м причале. Очевидцы опубликовали видео, на котором можно увидеть, что даже у берега не видно дна. Местные предполагают, что это могло произойти из-за наводнения в Ялте.