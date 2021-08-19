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четверг, 19 августа 2021 13:46

Заключенные из СИЗО обманули людей на 18 млн грн
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На Харьковщине заключенные СИЗО украли с помощью фишинга 18 млн грн.

Создав фальшивую страницу доставки торговой онлайн-площадки, злоумышленники получали реквизиты банковских карт и присваивали деньги граждан Украины и иностранцев, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. Организовал схему 20-летний мужчина, который находится под стражей в следственном изоляторе. К противоправной деятельности привлек сокамерников, которые занимались поиском потенциальных потерпевших в интернете.

"Для осуществления платежа или продажи товара злоумышленники предоставляли потерпевшим ссылку на фишинговую страницу заполнения реквизитов банковской карты. Другие члены группы с помощью различных платежных систем оформляли переводы денег с банковских карт потерпевших на подконтрольные организатору счета. Среди обманутых есть граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран", - говорится в сообщении.

Пострадавшим предоставляли ссылку на фишинговую страницу заполнения реквизитов банковской карты
Фото: mvs.gov.ua
Деятельность преступной организации разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступлений
Среди обманутых – граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран

Деятельность преступной организации разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступлений в Харьковской области в сотрудничестве со службой безопасности банка. Сотрудники полиции провели 24 обыска в следственном изоляторе и в домах фигурантов. Изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.

Девятерым фигурантам уже объявили о подозрении. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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В Кривом Роге разоблачили женщину, которая незаконно оформляла онлайн-кредиты на посторонних людей. 33-летняя мошенница находила данные для идентификации личности в учетных записях жертв. Затем она подделывала паспортные данные и меняла финансовые номера людей. Получив доступ к онлайн-банкингу, преступница воровала кредитные деньги и оформляла новые займы.

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