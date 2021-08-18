Мошенники распространяют в Facebook новую схему обмана: как уберечься

Схема существует уже несколько лет. Фото: facebook.com/victoria.strakhova

В Украине разработали новую мошенническую схему. Предлагают "проверить банковскую карту на компенсацию НДС".

В Facebook активно распространяют рекламу о проверках, которые якобы проводят в соответствии с положениями действующего законодательства, сообщила член наблюдательного совета Укрэксимбанка Виктория Страхова.

"Это мошенники! Сколько же людей купится и пострадает", - написала она в соцсети.

Доверчивые украинцы соглашаются предоставить злоумышленникам персональные данные. Впоследствии со счетов обманутых происходит списание средств за так называемые "юридические услуги". Чтобы потерять деньги, достаточно указать номер карты, срок ее действия и номер телефона.

Хотя сознательные граждане регулярно жалуются на подобные сообщения, схема существует уже несколько лет. Людям рекомендуют не рисковать и установить ограничения на операции в интернете.

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В Кривом Роге разоблачили женщину, которая незаконно оформляла онлайн-кредиты на посторонних людей. 33-летняя мошенница находила данные для идентификации личности в учетных записях жертв. Затем она подделывала паспортные данные и меняла финансовые номера людей. Получив доступ к онлайн-банкингу, преступница воровала кредитные деньги и оформляла новые займы.