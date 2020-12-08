Заказал эвакуатор и прятал в гараже: мужчина украл автомобиль и продал его

Машина была неисправна, поэтому вор вызвал эвакуатор и перевез ее в гараж Фото: zk.npu.gov.ua

В Ужгороде мужчина похитил чужой автомобиль и перепродал его.

Машина была неисправна, поэтому вор вызвал эвакуатор и перевез ее в гараж, сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

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"В Ужгородский отдел полиции обратился житель областного центра, который сообщил, что его автомобиль марки Opel Vectra исчез. Потерпевший объяснил, что транспортное средство было неисправным и он оставил его на некоторое время на улице Станционной в Ужгороде.

Оперативники отработали видео с камер наблюдения, получили свидетельства очевидцев происшествия и установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 34-летний житель города. Чтобы угнать автомобиль мужчина заказал эвакуатор и доставил иномарку в гаражный кооператив. В дальнейшем чужую машину злоумышленник перепродал", - говорится в сообщении.

Полицейские вернули автомобиль законному владельцу. За кражу автомобиля злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Столичные правоохранители поймали 33-летнего водителя, который на ул. Семьи Сосниных украл автомобиль Skoda Octavia. Воспользовавшись услугами буксировки, отогнал его за город. Обманутый владелец рассказал, что автомобиль находится на иностранной регистрации и уже длительное время в неисправном состоянии.