Закарпатье оказалось в шаге от экологической катастрофы из-за "трубы" Медведчука

Служба безопасности Украины разоблачила руководство ООО "Прикарпатзападтранс" на масштабном загрязнении и порче земель Закарпатья. Предприятие специализируется на транспортировке нефтепродуктов.

Экологии региона нанесли ущерб более чем на 34 млн грн, сообщила пресс-служба СБУ.

В конце 2018-го предприятие самовольно начало демонтаж резервной ветки нефтепровода "Самара - Западное направление". В частности, демонтировали цистерны и около 33 км трубопровода. Все – без всякой разрешительной документации.

Фото: ssu.gov.ua

Для получения сверхприбылей дельцы скрыто "закапывали" в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло спровоцировать экологическую катастрофу.

"В результате несанкционированного демонтажа трубопровода, остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тыс. кв. м земель. Часть из них - недалеко от местного водозабора. Действия злоумышленников привели к тяжелым последствиям по загрязнению и порче земель", - говорится в сообщении.

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Во время обысков по местам деятельности предпринимателей и обособленного подразделения нефтебазы правоохранители изъяли документацию, доказывающую преступную деятельность.

Бывшему главному инженеру компании Прикарпатзападтранс сообщили о подозрении.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

Нефтепровод "Самара - Западное направление" является основным источником поставок российского дизтоплива в Украину. Он также качает дизтопливо из Беларуси и используется для его транзита в Европу. В СНБО заговорили о трубопроводе при наложении санкций на главу ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко. Тогда, кроме самих санкций, Совет нацбезопасности решил перекрыть воздух одному из главных бизнесов Медведчука в Украине, который формально на него не записан. После обнародования очередной порции записей пленок Медведчука стала известна история получения им украинской части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".