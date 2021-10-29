 
Ексклюзивы
1/5
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
1 Просмотров: 1494
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Просмотров: 891
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
Просмотров: 990
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Просмотров: 1998
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 2439
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Просмотров: 567
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 1323
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 6975
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
1 Просмотров: 2682
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 720
Фото
Все фото
5
5
3
6
3
Закарпатье оказалось в шаге от экологической катастрофы из-за &quot;трубы&quot; Медведчука
Закарпатье оказалось в шаге от экологической катастрофы из-за "трубы" Медведчука
Советский корабль подорвался на мине
Советский корабль подорвался на мине
Адвокат в столице хотел &quot;развести&quot; клиентов на $400 тыс.
Адвокат в столице хотел "развести" клиентов на $400 тыс.
Автобус, фура, драгрейсеры столкнулись на Набережной: пострадали четверо
Автобус, фура, драгрейсеры столкнулись на Набережной: пострадали четверо
В Харьковской области произошел взрыв на АЗС
В Харьковской области произошел взрыв на АЗС
Видео
Все видео
Апокалипсис в Киеве: гигантский фонтан заливает улицу
Апокалипсис в Киеве: гигантский фонтан заливает улицу
В Харькове Infinity снова убил человека. На том же проспекте
В Харькове Infinity снова убил человека. На том же проспекте
"Были плохие тормоза" - 16-летний водитель из Харькова сделал заявление
"Были плохие тормоза" - 16-летний водитель из Харькова сделал заявление
Виновник ДТП в Харькове получил условный срок за стрельбу в магазине
Виновник ДТП в Харькове получил условный срок за стрельбу в магазине
Страшное ДТП в Харькове: дочь погибшего записала видеообращение
Страшное ДТП в Харькове: дочь погибшего записала видеообращение
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 1818
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 927
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 855
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 774
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2700
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 октября 2021
Просмотров: 261
Довгі вечори
Вечори довшають і холоднішають, і поміж них трапляються зовсім особливі, коли на дворі темно, в грубці потріскують дрова, твої дівчата щось собі тихо ...
пятница, 29 октября 2021 16:21

Закарпатье оказалось в шаге от экологической катастрофы из-за "трубы" Медведчука
5

  Комментировать

Служба безопасности Украины разоблачила руководство ООО "Прикарпатзападтранс" на масштабном загрязнении и порче земель Закарпатья. Предприятие специализируется на транспортировке нефтепродуктов.

Экологии региона нанесли ущерб более чем на 34 млн грн, сообщила пресс-служба СБУ.

В конце 2018-го предприятие самовольно начало демонтаж резервной ветки нефтепровода "Самара - Западное направление". В частности, демонтировали цистерны и около 33 км трубопровода. Все – без всякой разрешительной документации.

Фото: ssu.gov.ua

Для получения сверхприбылей дельцы скрыто "закапывали" в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло спровоцировать экологическую катастрофу.

"В результате несанкционированного демонтажа трубопровода, остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тыс. кв. м земель. Часть из них - недалеко от местного водозабора. Действия злоумышленников привели к тяжелым последствиям по загрязнению и порче земель", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аналитик раскритиковал методику рейтингования Минприроды

Во время обысков по местам деятельности предпринимателей и обособленного подразделения нефтебазы правоохранители изъяли документацию, доказывающую преступную деятельность.

Бывшему главному инженеру компании Прикарпатзападтранс сообщили о подозрении.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

Нефтепровод "Самара - Западное направление" является основным источником поставок российского дизтоплива в Украину. Он также качает дизтопливо из Беларуси и используется для его транзита в Европу.

В СНБО заговорили о трубопроводе при наложении санкций на главу ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко. Тогда, кроме самих санкций, Совет нацбезопасности решил перекрыть воздух одному из главных бизнесов Медведчука в Украине, который формально на него не записан.

После обнародования очередной порции записей пленок Медведчука стала известна история получения им украинской части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Закарпатье оказалось в шаге от экологической катастрофы из-за "трубы" Медведчука». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
октября

Советский корабль подорвался на мине

Самое читаемое
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19 Просмотров: 7020
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
11
 Просмотров: 6129
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
3
 Просмотров: 5553
Из-за ревности и карантина: звездные пары, расторгнувшие помолвку
Из-за ревности и карантина: звездные пары, расторгнувшие помолвку
6
 Просмотров: 4311
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
 13 Просмотров: 3429
Происшествия
Перед выборами в Харькове СБУ начала антитеррористические учения
Перед выборами в Харькове СБУ начала антитеррористические учения Просмотров: 27
"Бюджет неограниченный": бизнесмены объединились против водителя-"мажора" Харьковского
"Бюджет неограниченный": бизнесмены объединились против водителя-"мажора" Харьковского Просмотров: 1827
Советский корабль подорвался на мине
Советский корабль подорвался на мине
5
 Просмотров: 1071
Апокалипсис в Киеве: гигантский фонтан заливает улицу
Апокалипсис в Киеве: гигантский фонтан заливает улицу
 Просмотров: 702
Родители 16-летнего водителя из Харькова не принесли извиинения семье погибшего
Родители 16-летнего водителя из Харькова не принесли извиинения семье погибшего Просмотров: 909
Больше всего комментируют
13
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
9
Арахамия перепутал Сковороду с ди Каприо
4
Власть продолжает незаконную слежку за Порошенко - "Евросолидарность"
3
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
2
Миллиардные растраты ПриватБанка: Дубилет в Израиле, дело разрешили расследовать заочно
Голосов: 802
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть