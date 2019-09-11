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среда, 11 сентября 2019 18:15

Зайцева будет вышивать, Дронов - собирает свеклу: что рассказали об осужденных в колониях

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Зайцева будет вышивать, Дронов - собирает свеклу: что рассказали об осужденных в колониях
Виновники смертельной аварии на улице Сумской в ​​Харькове Елена Зайцева и Геннадий Дронов содержатся в облегченных условиях: они могут пользоваться компьютером и даже оставлять тюремные стены. Фото - korrespondent.net

Журналисты побывали в исправительных учреждениях, где будут отбывать наказание виновники смертельной аварии на улице Сумской в ​​Харькове - Елена Зайцева и Геннадий Дронов.

Осужденные содержатся в облегченных условиях: они могут пользоваться компьютером и даже оставлять тюремные стены.

Геннадий Дронов в колонии минимального уровня безопасности. Здесь в основном отбывают наказание виновники ДТП, сообщают "Факты".

В комнате живут от двух до шести человек, в распоряжении осужденных - микроволновка, холодильник, компьютер без доступа в интернет. Все "постояльцы" должны работать. Дронов будет собирать свеклу и сеять озимые, получая за это около 5 тыс. грн. За это осужденным предусмотрен отпуск - до двух недель в год.

"Это действительно большая трагедия. Люди, которые пострадали, я им сочувствую и переживаю до сих пор. Но все же это было больше не юридическое, а эмоциональное решение - в связи с резонансом", - сказал Геннадий Дронов.

Что касается Елены Зайцевой, она будет отбывать наказание в исправительном центре минимального уровня безопасности в Днепропетровской области. Здесь находятся женщины, осужденные за нетяжкие преступления, им разрешено пользоваться телефонами и интернетом, а также ездить в магазин. Зайцева от разговора с журналистами отказалась.

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Представитель потерпевших Лариса Матвеева возмущена тем, в каких условиях будет сидеть Зайцева.

"Она должна отбывать наказание в виде лишения свободы. Это предполагает изоляцию", - говорит адвокат.

Однако в исправительном учреждении объясняют: в Украине всего четыре женщины с такими же приговорами, как у Зайцевой. Поэтому для них создали отдельный сектор усиленного контроля, изолированный от других. Кроме того, женщинам все равно придется работать. В частности, Зайцева будет работать швеей или вишивальницей, получая за это около 4 тыс. грн в месяц.

Елена Зайцева и Геннадий Дронов проходили обвиняемыми по делу о масштабной ДТП на улице Сумской. Оба получили по 10 лет тюрьмы. В апелляции водитель авто, которое раздавило 6 человек на тротуаре, просила 5 лет условного срока. Другой осужденный хотел, чтобы его оправдали, ведь виновным в аварии себя не считает.

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