Захватил судно в Индийском океане: украинца впервые задержали за пиратство

В Украине впервые раскрыли преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Фото: gp.gov.ua

Вооруженный украинец захватил судно в Индийском океане и четыре дня удерживал команду в заложниках. Представители судоходной компании согласились выдать мужчине $6 тыс. в обмен на сдачу им оружия и разблокировку работы корабля.

О подозрении по факту пиратства в Украине сообщили впервые, передает офис генпрокурора. Правоохранители провели обыски дома у подозреваемого, решается вопрос об избрании меры пресечения.

"В июле 2020-го гражданин Украины с оружием прибыл на одно из судов под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана. Сообщил капитану, что захватывает судно и требует изменения его курса в порт Фуджейра, а также выплаты денежных средств. Для подтверждения реальности своих намерений, произвел выстрел в потолок капитанского мостика и под угрозой применения огнестрельного оружия повторил требования. Капитан судна отдал приказ старшему механику перевести машину в режим маневрирования. Требования передали менеджерам компании судовладельца", - отмечает генпрокуратура.

Подозреваемый был сотрудником иностранной охранной компании, предоставлял услуги в пиратоопасных районах судоходства.

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В начале июня в Украину вернулся капитан судна Avant Garde Геннадий Гаврилов, которого удерживали на Шри-Ланке с 2016 года. Avant Garde находилось в управлении шри-ланкийской компании и было задействовано в предотвращении нападений пиратов. В октябре 2015-го Гаврилова задержали на Шри-Ланке, а через несколько месяцев арестовали по подозрению в нелегальном ввозе оружия.