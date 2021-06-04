В Украину вернулся капитан судна, которого пять лет удерживали на Шри-Ланке

В мае суд снял с Гаврилова обвинения. Фото: facebook.com/oleg.grygoriuk

В Украину вернулся капитан судна Avant Garde Геннадий Гаврилов, которого удерживали на Шри-Ланке с 2016 года.

Обвинения в отношении Гаврилова были безосновательными, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Дипломаты были рядом и боролись за освобождение. В конце мая суд наконец его оправдал. Сейчас украинский капитан уже в Одессе", - написал Кулеба.

Avant Garde находилось в управлении шри-ланкийской компании и было задействовано в предотвращении нападений пиратов. В октябре 2015-го Гаврилова задержали на Шри-Ланке, а через несколько месяцев арестовали по подозрению в нелегальном ввозе оружия.

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Троих украинских моряков задержали в Испании за перевозку наркотиков. С 27 марта они находятся в пенитенциарном учреждении в Лас-Пальмасе в ожидании суда. На борту задержанного судна, членами экипажа которого были украинцы, обнаружили груз с гашишем весом 18 т.