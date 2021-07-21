Захватил корабль и базу с арсеналом: фото и подробности о первом пирата в истории Украины

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Первым в истории Украины морским пиратом оказался житель Николаева.

Мужчина устроился в международную компанию, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов. Однако вместо того, чтобы охранять корабль, мужчина сам его захватил и требовал $500 тыс. Переговоры с менеджерами компании судовладельца продолжались четыре дня, после чего пирата удалось уговорить сдать оружие и разблокировать судно за $6 тыс., рассказали в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Однако, когда злоумышленник вернулся на плавучую базу охранной компании, он захватил ее арсенал и начал новые переговоры. На этот раз пират требовал 100 тысяч долларов. А иначе угрожал выбросить все оружие за борт. Компания выплачивать выкуп отказалась. После того как мужчина выбросил часть оружия в воду, его остановили силой", - рассказали в СБУ.

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Поскольку события происходили в открытом море, то мужчину невозможно было привлечь к ответственности: на нейтральные воды не распространяется юрисдикция ни одного государства.

"Пирата удалось задержать уже в Украине. Во время спецоперации злоумышленника разоблачили в Николаеве. С момента приезда на родину он несколько раз менял паспорта и места жительства", - отметили в спецслужбе.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Правоохранители сообщили гражданину Украины о подозрении по факту пиратства, а именно - применении насилия, ограблении или других враждебных действиях в отношении экипажа морского судна. Такое преступление в Украине раскрыто впервые.