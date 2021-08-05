Захват Кабмина: экс-бойцу "Айдара" объявили о подозрении

Печерская окружная прокуратура столицы сообщила о подозрении 43-летнему Владимиру Прохничу, который с гранатой захватил здание Кабинета министров, удерживал людей и угрожал взорвать себя.

Об этом информирует Киевская городская прокуратура.

Действия подозреваемого квалифицировали по трем статьям: захват государственных зданий, незаконное лишение свободы, незаконное обращение с оружием.

"Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Мотивы и обстоятельства совершения преступления устанавливаются", - говорится в сообщении.

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4 августа около 10:00 в здание КМУ на ул. Грушевского в Киеве зашел мужчина, который вытащил из кармана гранату. Угрожал ее взорвать. На место съехались спецназовцы и взрывотехники. Людей со здания не эвакуировали. Переговоры с мужчиной длились 10 мин. Его без применения силы задержали. Граната оказалась боевой.

Выяснилось, что захватчики Кабмина - ветеран войны и бывший боец "Айдара" Владимир Прохнич. Мужчина воевал на Донбассе, был дважды ранен. В частности, имел черепно-мозговую травму. У него серьезные проблемы со здоровьем - опухоль. Совершил это преступление из-за "жизненных событий". Каких именно, пока неизвестно. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.