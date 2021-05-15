Загадочное убийство профессора: его руководитель диссертации погиб при похожих обстоятельствах

В Николаеве зарезали историка Владимира Щукина. Фото: facebook.com/groups/728976087290214

Владимир Щукин, которого зарезали в собственной квартире в Николаеве, работал историком николаевского филиала Одесской юридической академии. Жил один, вел спокойный образ жизни.

Соседи говорят, ничего подозрительного не слышали, рассказала Gazeta.ua местная жительница Оксана Ивановна.

"Я из соседнего дома. Но когда сюда понаехало утром полиции, то конечно же новость разлетелась мгновенно. Соседи говорят, все было тихо - ни криков, ни шума борьбы. А утром сосед увидел, что у профессора открыта дверь. Сам он на полу лежит. Странно - человека избили, а затем зарезали и все было тихо ", - рассказала женщина.

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Обстоятельства гибели историка Щукина похожи на убийство другого николаевского историка - 64-летнего Николая Шитюка. Он был профессором Николаевского национального университета им. Василия Сухомлинского и научным руководителем кандидатской диссертации Щукина.

1 сентября 2018-го Шитюка с 17 ножевыми ранениями в спину, шею и грудь нашли в арендованной на 3 ч квартире на Центральном проспекте Николаева. Его убили из-за семейного конфликта, по версии следствия. По подозрению в убийстве 2 сентября задержали дальнего родственника профессора Артема Соколюка.

В Николаеве в собственной квартире на пр. Центральном убили 67-летнего мужчину. Его тело 14 мая примерно в 07:00 нашел сосед. Мужчина лежал на полу, а дверь в его квартиру была открыта. Эксперт, осмотрев тело мужчины, обнаружил телесные повреждения головы и ножевые ранения. Щукин изучал преступления Холокоста на территории Николаевской области. Убийство произошло в День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой.