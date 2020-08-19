Загадочное отравление детей: в полиции рассказали новые подробности

На Харьковщине 4 детей наелись крысиного яда, по словам родителей. Врачи диагноз не подтвердили. Фото: unian.ua

Медики не подтвердили предварительный диагноз отравления детей крысиным ядом в Харьковской области.

2-х старших в тот же день отправили домой, другие остались в больнице под наблюдением медиков. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В ходе проверки было установлено, что дети играли дома. В доме они нашли банку с крысиным ядом, который решили съесть. Взрослые застали детей с ядом в руках и сразу обратились к медикам. При обследовании в больнице факт употребления детьми яда не подтвердился", - рассказал инспектор ювенальной превенции Александр Сало.

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Проводится проверка. На основании ее результатов будет решен вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Днем 18 августа стало известно, что 4 детей из поселка Липцы в возрасте 2, 5, 6 и 8 лет были доставлены в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы с предварительным диагнозом отравление крысиным ядом. Диагноз был поставлен со слов родителей. Они сообщили, что застали детей с ядом в руках.