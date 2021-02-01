Загадочное исчезновение новорожденного: что рассказал адвокат роженицы

В Днепре женщина скрыла свою беременность, чтобы продать ребенка. В больницу ее привезли с большой кровопотерей, воспалением утробы и остатками плаценты Фото: pixabay.com

В Днепре до сих пор разыскивают младенца, женщина продала после родов. Сейчас она в реанимации, потому что после родов три дня стекала дома кровью.

Кому женщина продала ребенка - неизвестно, пишет tsn.ua. Деньги за малыша ей не заплатили.

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Адвокат роженицы, Виталий Елькин говорит, что женщина потерпевшая, поскольку ее обманули мошенники, которые заказали суррогатное материнство. В то же время ни одного документа в подтверждение своих слов роженица не имеет.

"Наталья является потерпевшей от действий мошенников, которые заказали суррогатное материнство у Наталии. Она должна была родить суррогатного ребенка, все документы она подписывала ", - уверяет Елькин.

Известно, что о ее беременности не знали ни муж ни родственники.

В одну из больниц Днепра привезли женщину, которая была без сознания, с большой кровопотерей, воспалением утробы и остатками плаценты. Врачи выяснили, что три дня назад она родила ребенка. Малыша с ней не было. Выяснилось, что женщина стала суррогатной матерью и не сообщила об этом родных. Роды у нее принимали неизвестные посредники. Они сразу же исчезли с новорожденным мальчиком.