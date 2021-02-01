Женщина скрыла беременность, чтобы продать ребенка

В Днепре женщина скрыла свою беременность, чтобы продать ребенка. В больницу ее привезли с большой кровопотерей, воспалением утробы и остатками плаценты Фото: pixabay.com

В Днепре женщина скрыла свою беременность, чтобы продать ребенка. В больницу ее привезли с большой кровопотерей, воспалением утробы и остатками плаценты. Она была без сознания. Врачи сразу выяснили, что несколько дней назад женщина рожала, однако ребенка с ней не было.

Где делся младенец, женщина говорить отказалась, пишет "Сегодня". Полицейские выяснили, что она стала суррогатной матерью, но не рассказала об этом ни мужу ни взрослому сыну.

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Роды у женщины принимали неизвестные посредники. Они сразу же исчезли с новорожденным мальчиком. Заказчики перестали выходить на связь и не заплатили обещанных денег.

Их, как и самого младенца, теперь разыскивают правоохранители. По факту торговли людьми открыли уголовное производство.

17 августа на Донетчине 20-летнюю мать задержали на продаже сына, которого родила 12 августа. За него просила 400 тыс. грн. На полученные деньги хотела купить квартиру и автомобиль.