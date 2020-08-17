Хотела квартиру и машину: 20-летняя роженица продала новорожденного сына

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17 августа на Донетчине 20-летнюю мать задержали на продаже сына, которого родила 12 августа. За него просила 400 тыс. грн.

На полученные деньги хотела купить квартиру и автомобиль. Полицейские инсценировали продажу и спасли жизнь мальчика. Злоумышленницу задержали во время передачи ребенка "покупателю", сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"К полицейским поступила информация о матери, которая хочет продать своего ребенка, а если "покупатель" не найдется - избавиться от него. Правоохранители установили, что будучи беременной, женщина не собиралась оставлять ребенка в семье. Роженица подыскивала клиентов и планировала продать младенца. Правоохранители разработали операцию, чтобы предупредить продажу ребенка. Во время документирования преступления полицейские провели четыре встречи "покупателей" с роженицей, в ходе которых была определена сумма за ребенка, подтвержденная распиской, и обусловлен порядок передачи новорожденного", - рассказали в полиции.

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Следователи открыли уголовное производство. Горе-матери грозит до 15 лет за решеткой.

С новорожденным все хорошо, ему ничего не угрожает. Сотрудники ювенальной превенции временно передали мальчика врачам.

В Запорожье задержали чету киевлян, которые пытались продать новорожденную дочь за $ 7 тыс. Однако покупатель сразу сообщил в полицию. Задержали супругов во время передачи денег.