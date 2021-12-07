Загадочная гибель студентов в водоеме: версии друзей и полиции

Загадочно погибших в Житомире студентов звали Ярослав Нелепа и Назарий Литвиненко. Им было 19 и 20 лет.

Учились на факультете агроинженерии в агротехническом колледже. И в июне должны были получать дипломы, рассказал Gazeta.ua директор колледжа Николай Тимошенко.

Автор: zhatk.zt.ua Студенты Житомирского агротехнического колледжа Ярослав Нелепа и Назарий Литвиненко утонули в техническом водоеме возле учебного заведения

Ребята не вернулись в общежитие вечером 5 декабря. Их сразу стали искать в друзья. И только на следующий день вещи студентов нашли в техническом водоеме колледжа, говорит товарищ Александр Левковский.

"Увидел курточку Ярика желтую. Позвал ребят, сразу побежали. Там были их курточки, рюкзак Назара, телефон, кошелек", - рассказал Александр.

Лед в водоеме был проломлен. Впоследствии там нашли тела студентов. Друзья говорят, погибших конфликтов не было. В самоубийство не верят. В то, что сами пошли на тонкий лед – тоже.

Студенты погибли в результате несчастного случая, предполагают в колледже.

"Аккуратно сложенные курточки на берегу. И шагов семь по льду, а потом обвал. Самоубийство я исключаю. Возможно, один провалился, а другой бросился спасать", - говорит Тимошенко.

Эксперты уже выяснили, что ребята не были ни пьяны, ни под влиянием наркотических веществ. В полиции рассматривают все версии – от самоубийства до убийства. Следствие продолжается.

В Житомире нашли мертвыми двое пропавших студентов местного колледжа 6 декабря. Тела обнаружили в водоеме на территории учебного заведения. Студенты родом из Овруччины. Они жили в общежитии в одной комнате. В учебном заведении их характеризуют одобрительно.