Тела пропавших студентов выловили из водоема возле колледжа

Фото: zt.npu.gov.ua

В Житомире нашли мертвыми двух пропавших студентов местного колледжа 18 и 20 лет.

Об их исчезновении 6 декабря около 13:40 сообщил преподаватель. Тела обнаружили в водоеме на территории учебного заведения, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Вечером 5 декабря их видели в общежитии. На следующий день вещи пропавших обнаружили неподалеку от водоема на территории учебного заведения. Впоследствии во время обследования водоема водолазы обнаружили тела разыскиваемых", - сказано в сообщении.

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Студенты родом из Овручского района. Они проживали в общежитии колледжа в одной комнате. В учебном заведении их характеризуют положительно.

Причину смерти погибших установит судебно-медицинская экспертиза.

Обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

В Житомирской области нашли мертвым пропавшего 16-летнего Дмитрия Степарука из Теренцев. Тело парня обнаружили в пожарном водоеме вблизи автозаправочной станции в поселке Хорошев. Дмитрий был учеником 10-го класса лицея. Исчез после встречи с друзьями. Мать обратилась в полицию только на третий день. Дмитрия 20 дней искали около 200 человек: полицейские, нацгвардейцы, кинологи, лесники, спасатели, волонтеры. Проверяли леса, поля, водоемы и заброшенные дома.