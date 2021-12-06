Тела пропавших студентов выловили из водоема возле колледжа

 
Ексклюзивы
1/5
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Просмотров: 1656
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 6381
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1440
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1179
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 4365
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3 Просмотров: 1179
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1539
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 1530
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 981
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1476
Фото
Все фото
5
5
3
5
5
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
Тела пропавших студентов выловили из водоема возле колледжа
Тела пропавших студентов выловили из водоема возле колледжа
Задержанный стрелок боевиков сдал кадровых военных РФ
Задержанный стрелок боевиков сдал кадровых военных РФ
Владельцы криптофермы украли электричества более чем на 3,5 млн грн
Владельцы криптофермы украли электричества более чем на 3,5 млн грн
В пригороде Львова пылает костел (обновлено 16:25)
В пригороде Львова пылает костел (обновлено 16:25)
Видео
Все видео
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
На рынке "Оболонь" сгорели 8 торговых павильонов
На рынке "Оболонь" сгорели 8 торговых павильонов
Пропавшего мальчика нашли мертвым: фото погибшего и новые подробности
Пропавшего мальчика нашли мертвым: фото погибшего и новые подробности
Организатор "голодной тусы" после истерики попал в больницу
Организатор "голодной тусы" после истерики попал в больницу
ДТП со скандальным нардепом Юрченко: суд закрыл дело
ДТП со скандальным нардепом Юрченко: суд закрыл дело
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5499
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1152
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2565
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3762
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 909
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2021
Просмотров: 117
Не хотіли образити
"Я поважаю людей, які справді згадують жертв Голодомору й запалюють свічку. Але щиро. І не кричать, які вони правильні, а після сторіз зі свічкою ...
понедельник, 06 декабря 2021 18:19

Тела пропавших студентов выловили из водоема возле колледжа
5

  Комментировать

В Житомире нашли мертвыми двух пропавших студентов местного колледжа 18 и 20 лет. Тела обнаружили в водоеме возле колледжа
Фото: zt.npu.gov.ua
В Житомире нашли мертвыми двух пропавших студентов местного колледжа 18 и 20 лет. Тела обнаружили в водоеме возле колледжа
В Житомире нашли мертвыми двух пропавших студентов местного колледжа 18 и 20 лет. Тела обнаружили в водоеме возле колледжа
В Житомире нашли мертвыми двух пропавших студентов местного колледжа 18 и 20 лет. Тела обнаружили в водоеме возле колледжа
В Житомире нашли мертвыми двух пропавших студентов местного колледжа 18 и 20 лет. Тела обнаружили в водоеме возле колледжа

В Житомире нашли мертвыми двух пропавших студентов местного колледжа 18 и 20 лет.

Об их исчезновении 6 декабря около 13:40 сообщил преподаватель. Тела обнаружили в водоеме на территории учебного заведения, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Вечером 5 декабря их видели в общежитии. На следующий день вещи пропавших обнаружили неподалеку от водоема на территории учебного заведения. Впоследствии во время обследования водоема водолазы обнаружили тела разыскиваемых", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропавшего мальчика нашли мертвым: фото погибшего и новые подробности

Студенты родом из Овручского района. Они проживали в общежитии колледжа в одной комнате. В учебном заведении их характеризуют положительно.

Причину смерти погибших установит судебно-медицинская экспертиза.

Обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

В Житомирской области нашли мертвым пропавшего 16-летнего Дмитрия Степарука из Теренцев. Тело парня обнаружили в пожарном водоеме вблизи автозаправочной станции в поселке Хорошев.

Дмитрий был учеником 10-го класса лицея. Исчез после встречи с друзьями. Мать обратилась в полицию только на третий день. Дмитрия 20 дней искали около 200 человек: полицейские, нацгвардейцы, кинологи, лесники, спасатели, волонтеры. Проверяли леса, поля, водоемы и заброшенные дома.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тела пропавших студентов выловили из водоема возле колледжа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

День Вооруженных сил Украины: история праздника и планы на будущее

Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло

Нашли бесценный бюст царицы

В школе шпионов учили убивать зонтиком и ручкой

Самое читаемое
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности Просмотров: 66051
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
10
 Просмотров: 13518
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин Просмотров: 11277
Украинцы будут сопротивляться. &quot;Мира&quot; на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
Украинцы будут сопротивляться. "Мира" на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
 Просмотров: 8955
Гороскоп на 6-12 декабря: как привлечь в свою жизнь успех, любовь и деньги
Гороскоп на 6-12 декабря: как привлечь в свою жизнь успех, любовь и деньги
 Просмотров: 7038
Происшествия
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
5
 Просмотров: 54
В гараже нашли мертвыми 19-летних мужа и жены
В гараже нашли мертвыми 19-летних мужа и жены Просмотров: 216
18-летняя украинка инсценировала похищение для поездки в Россию
18-летняя украинка инсценировала похищение для поездки в Россию Просмотров: 531
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
 2 Просмотров: 2880
Уволился за две недели до смерти: рассказали о военном, которого застрелил товарищ
Уволился за две недели до смерти: рассказали о военном, которого застрелил товарищ Просмотров: 1071
Больше всего комментируют
3
В Минобороны объяснили спокойную реакцию Украины на наращивание войск РФ
3
Мэр Полтавы прославляет Российскую империю, а в агрессии РФ обвиняет США
3
"Вы - великие люди. Украина – непобедима," - Зеленский обратился к волонтерам
3
Зеленский приехал на "передок" к воинам
2
Иск Януковича к Верховной Раде зарегистрировали в суде
Голосов: 3059
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть