Задушил и раздел в кустах: мужчина убил родственницу и инсценировал изнасилование

В Хмельницкой области мужчина задушил 37-летнюю родственницу. А потом раздел ее и инсценировал изнасилование. Фото: npu.gov.ua

В селе Каменец-Подольского района в Хмельницкой области мужчина задушил 37-летнюю родственницу. А потом раздел ее и инсценировал изнасилование.

Трагедия произошла 27 октября. Подозреваемый задержан, сообщили сегодня, 4 ноября, в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"Потерпевшая возвращалась с работы. И ей не повезло встретить родственника, который предложил провести домой в позднее время. По дороге мужчина толкнул женщину. Она упала и разбила голову. Вместо того чтобы помочь, злоумышленник ее задушил. А потом оттащил тело в кусты и снял с женщины нижнее белье, чтобы инсценировать изнасилование", - рассказали оперативники.

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Задержанный в содеянном признается и объясняет, что сам не понимает, как лишил жизни родственницу.

Его не раз привлекали к уголовной ответственности, в том числе за убийство. Решают вопрос избрания меры пресечения - содержания под стражей.

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