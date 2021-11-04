Задушил и раздел в кустах: мужчина убил родственницу и инсценировал изнасилование

В селе Каменец-Подольского района в Хмельницкой области мужчина задушил 37-летнюю родственницу. А потом раздел ее и инсценировал изнасилование.
Трагедия произошла 27 октября. Подозреваемый задержан, сообщили сегодня, 4 ноября, в департаменте уголовного розыска Нацполиции.
"Потерпевшая возвращалась с работы. И ей не повезло встретить родственника, который предложил провести домой в позднее время. По дороге мужчина толкнул женщину. Она упала и разбила голову. Вместо того чтобы помочь, злоумышленник ее задушил. А потом оттащил тело в кусты и снял с женщины нижнее белье, чтобы инсценировать изнасилование", - рассказали оперативники.
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Задержанный в содеянном признается и объясняет, что сам не понимает, как лишил жизни родственницу.
Его не раз привлекали к уголовной ответственности, в том числе за убийство. Решают вопрос избрания меры пресечения - содержания под стражей.
В Миргордском районе Полтавской области 52-летний мужчина жестоко убил 79-летнюю мать. А тело закопал во дворе.
Правоохранителям объяснил, что женщина болела и умерла естественной смертью, а денег на погребение не было. Но судмедэкспертиза доказала другое.
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