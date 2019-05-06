Задержали виновницу "взрыва" в центре Киева

Столичные полицейские задержали 31-летнюю киевлянку, которая подожгла личные вещи в подземном переходе в центре Киева. Фото - kyiv.npu.gov.ua

Столичные полицейские задержали 31-летнюю киевлянку, которая подожгла личные вещи в подземном переходе в центре Киева.

Во время горения произошел хлопок, который свидетели приняли за взрыв, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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"Женщина подожгла пакет с личными вещами. Звук якобы взрыва, который услышали свидетели происшествия, - это хлопок в результате возгорания флакона аэрозольного дезодоранта, который был среди прочих вещей. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность правонарушительницы", - рассказали в полиции.

Женщину задержали. За хулиганство ее могут посадить на 7 лет.

В центре Киева в одной из арок ТЦ "Арена Сити", расположенной на улице Бассейной, прогремел взрыв. Инцидент произошел примерно в 11:20 в понедельник, 6 мая, со стороны PinchukArtCentre.