Задержали убийцу, который хотел убежать к боевикам ДНР

Мужчина убил своего знакомого в Запорожской обл. Фото: "Заноза"

У КПВВ "Марьинка" в Донецкой области пограничники задержали мужчину, который хотел убежать на оккупированную территорию Донбасса, чтобы избежать наказания за убийство.

9 мая в Запорожской области 45-летний мужчина встретился родственницей и знакомым. Они распили спиртные напитки. Между мужчинами начался конфликт. Его знакомый получил многочисленные колото-резаные раны. Утром виновник инцидента заметил, что потерпевший умер и решил убежать, сообщили в Волновахском отделении Нацполиции в Донецкой области.

Мужчина поехал на автобусе в Курахово, откуда пешком, в обход блокпостов, пошел к Березовой. Пограничники задержали его возле села Тарамчук.

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Подозреваемого доставили в Марьинское отделение полиции. Его должны передать полицейским Запорожской области. Против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

В Славянске Донецкой обл. задержали мужчин 42 и 50 лет. В 2014 году они добровольно рыли окопы для террористов и дежурили на блокпостах, сообщает пресс-служба полиции Донбасса.