Мужчины признали свою вину. Фото: "Антикор"

В Славянске Донецкой обл. задержали мужчин 42 и 50 лет.

В 2014 году они добровольно рыли окопы для террористов и дежурили на блокпостах, сообщает пресс-служба полиции Донбасса.

Подозреваемые работали на боевиков, чтобы заработать деньги. Дежурили на блокпостах в районе Славкурорта.

Впоследствии они разочаровались и испугались ответственности за свои поступки. Они признали свое преступление и согласились на сотрудничество с полицией.

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Им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

С начала года в Донецкой области полиция разоблачила 119 участников незаконных вооруженных формирований, установила местонахождение 103 из них. Еще 16 находятся в розыске.

Российские боевики так называемого МВД ЛНР отравились метиловым спиртом, но медиа террористов освещают инцидент как "террористический акт украинских спецслужб".