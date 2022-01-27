Задержали солдата, устроившего смертельную стрельбу в части

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Под Днепром задержан солдат Артем Рябчук, расстрелявший в Днепре 10-х сослуживцев.

Известно, что патрульные схватили стрелка в Подгородном, это пригород Днепра. Автомат был при нем, сообщают источники Gazeta.ua.

В полиции информацию пока не подтвердили.

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Жертвами Рябчука стали девять сослуживцев и одна гражданская женщина. Пятеро получили смертельные выстрелы.

"Рябчук вырос без отца. В первую очередь следствие будет изучать вопрос, не подвергался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе. А также то, как он проходил медицинскую комиссию по выводам которой ему дали право доступа к боевому оружию", - говорит заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Трагедия произошла сегодня, 27 января, около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В тот момент в комнате было около 22 солдат. Двое из них смогли выбежать на улицу и вызвать полицию и "скорую". В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения.