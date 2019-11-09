Задержали рецидивиста, сбежавшего из-под стражи

На Луганщине задержали 22-летнего Вадима Байдака, сбежавший из-под стражи во время конвоирования. Фото - npu.gov.ua

На Луганщине задержали ранее судимого 22-летнего Вадима Байдака. Он сбежал из-под стражи во время доставки его в изолятор временного содержания.

Беглеца нашли в заброшенном доме в Спиваковке Новоайдарского района, где он скрывался, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Следователи открыли уголовное производство по факту побега из-под стражи.

Арестанту грозит до 5 лет тюрьмы.

Вадим Байдак сбежал 8 ноября во время конвоирования в изолятор временного содержания г. Старобельск. Мужчину подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в грабежах.