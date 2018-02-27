Задержали поляков, которые подожгли союз венгров в Ужгороде

Дом общества венгров в Украине. Фото: 5.ua

Задержали злоумышленников на территории Польши. Информацию подтвердил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

"Агентство внутренней безопасности Польши задержало поляков, подозреваемых в поджоге здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС. Польская спецслужба задержала трех человек в связи с попыткой поджога союза венгров в начале февраля ", - говорится в сообщении "Европейской правды".

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Задержали преступников 21 и 22 февраля. Двух подозреваемых арестовали на 3 месяца. А еще над одним задержанным установлено наблюдение.

4 февраля 2018 в 4:20 два человека бросили "коктейль Молотова" в фасад здания Общества венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ) в Ужгороде. Удостоверившись в поджоге дома, они скрылись с места происшествия. Также на фасаде дома следователи обнаружили нарисованную нацистскую свастику.