Задержали насильников несовершеннолетних подруг

В Одессе задержали подозреваемых в изнасиловании 17 и 15-летней девушек. Фото - pershyj.com

В Одессе задержали подозреваемых в изнасиловании 17 и 15-летней девушек.

Это четверо мужчин в возрасте от 19 до 29 лет, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Потерпевшие - жительницы Беляевского района. Рассказали, что на автомобиле привезли их в частный дом, где изнасиловали", - сказано в сообщении.

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Задержанным сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Досудебное расследование продолжается. За такое преступление подозреваемых могут посадить на 12 лет.

Пострадавшие познакомились с мужчиной в социальной сети. Вместе с ним приехали на его автомобиле в Одессу погулять. Вместо того новый знакомый привез девушек в какой-то дом в Киевском районе города, где их изнасиловали несколько мужчин.