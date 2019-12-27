Задержали банду угонщиков элитных автомобилей

Фото: Полиция

В Харькове полиция задержала преступников, специализировавшихся на похищении элитных иномарок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал, как решить проблему авто на еврономерах

С 2016 года жители Харьковщины и Сумщины находились в розыске за похищение автомобилей на территории Харьковской обл. и Киева. Оба фигуранта контролировали деятельность преступных групп и участвовали в похищениях автомобилей, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Злоумышленники в течение последнего года похитили автотранспорт пяти граждан. Похищали дорогие автомобили японского и корейского производства, минимальной стоимостью $30-40 тыс.

Авто отгоняли в гаражи в населенных пунктах Киевской и Харьковской областей. Использовали технические средства блокировки и перехвата радиосигналов автосигнализаций, различные ключи и другие специальные приспособления. Автомобили сбывали за пределы Украины или переделывали номерные знаки и продавали их на территории страны.

Ночью 25 января в Салтовском районе Харькова оперативники задержали двух граждан. Они передвигались на угнанном авто.

Следственные подразделения полиции сообщили задержанным о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мошенники, которые воруют номерные автомобильные знаки, сосредоточили внимание на автомобилях с иностранной регистрацией. Так, если номер украинской регистрации восстановить несложно, то знаки стран ЕС никто в Украине не выдаст. Этим и пользуются те, что стремятся наживы.