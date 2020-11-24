Задержали агитатора, который распространял агрессивные идеи из России

В Чернигове задержали агитатора- экстремиста. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали гражданина одной из постсоветских стран в Чернигове.

Он планировал создать местное отделение "агитаторов агрессивной войны", сообщает пресс-служба СБУ

"Он распространял в интернете материалы о доминировании так называемого "славянского государства" над другими народами, а также дискриминационные статьи, где унижались честь и достоинство представителей одной из национальных меньшинств", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что мужчина принадлежал к радикальной группировке, созданной на территории России.

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Выясняют, имел ли злоумышленник контакты со спецслужбами РФ.

У него изъяли компьютерную технику и бумаги с доказательствами и огнестрельное оружие без разрешения.

В Украине разоблачили 207 интернет-агитаторов, распространявших антиукраинскую пропаганду и фейки о коронавирусе, и заблокировали более 2 тыс. интернет-сообществ с общей аудиторией 800 тыс. пользователей.