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четверг, 21 октября 2021 13:16

Задержали агента ФСБ, который проходил спецподготовку на Донбассе

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В Винницкой области задержали агента ФСБ РФ, который прошел обучение у террористов на временно оккупированном Донбассе.

Ранее злоумышленник входил в состав одной из группировок прокремлевской террористической организации ЛНР. И по заданию российских кураторов перебрался на мирную территорию Украины для выполнения разведывательных заданий, сообщили 21 октября в пресс-службе СБУ.

Автор: ssu.gov.ua
  В Винницкой области задержали агента ФСБ, который проходил спецподготовку на Донбассе
В Винницкой области задержали агента ФСБ, который проходил спецподготовку на Донбассе

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"Гражданин Украины присоединился к незаконным вооруженным формированиям ЛНР и участвовал в вооруженном противостоянии ЗСУ. Также, он прошел боевую выучку в составе диверсионно-разведывательной группы на оккупированной территории Луганщины под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным "Дикий", - говорится в сообщении.

Автор: ssu.gov.ua
  По заданию российских кураторов агент ФСБ перебрался на мирную территорию Украины для выполнения разведывательных зада
По заданию российских кураторов агент ФСБ перебрался на мирную территорию Украины для выполнения разведывательных зада

Уличенного агента обвиняют в государственной измене и участии в террористической организации.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

В Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика ЛНР.

Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии.

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Дата
21
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