Задержали агента ФСБ, который проходил спецподготовку на Донбассе

В Винницкой области задержали агента ФСБ РФ, который прошел обучение у террористов на временно оккупированном Донбассе.
Ранее злоумышленник входил в состав одной из группировок прокремлевской террористической организации ЛНР. И по заданию российских кураторов перебрался на мирную территорию Украины для выполнения разведывательных заданий, сообщили 21 октября в пресс-службе СБУ.
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"Гражданин Украины присоединился к незаконным вооруженным формированиям ЛНР и участвовал в вооруженном противостоянии ЗСУ. Также, он прошел боевую выучку в составе диверсионно-разведывательной группы на оккупированной территории Луганщины под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным "Дикий", - говорится в сообщении.
Уличенного агента обвиняют в государственной измене и участии в террористической организации.
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
В Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика ЛНР.
Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии.
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