За убийство брата получил 7 лет тюрьмы

Работниками Костопольского отдела Здолбуновской местной прокуратуры обеспечено участие в рассмотрении судом обвинительного акта в отношении 39-летнего костопильчанин, который совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Сообщает ИA ZIK.

В суде доказано, что житель города Костополь в начале ноября 2017 в доме по месту жительства во время конфликта с 45-летним братом нанес удар лезвием ножа в область живота, причинив телесное повреждение в виде проникающего ножевого ранения брюшной полости, в дальнейшем повлекшее смерть потерпевшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 69-летнего мужчину убил ревнивый соперник

Суд, исследовав обстоятельства совершения уголовного преступления, заслушав показания сторон в уголовном производстве, согласился с доводами обвинителя и признал мужчину виновным в совершении преступления. Согласно приговору Костопольского районного суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

17 июля около 13:00 в Ровно застрелили мужчину. Им оказался 42-летний частный предприниматель. По данным местного издания, убитый - Владимир Загороднюк.