В центре города на парковке застрелили предпринимателя

Сегодня, 17 июля, около 13:00 в полицию поступило сообщение, что в Ровно на ул. Небесной сотни застрелили мужчину.

Тело человека с огнестрельным ранением обнаружили между автомобилями на парковке. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Автор: ГУНП в Ровенской области В Ровно на парковке застрелили предпринимателя

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Автор: ГУНП в Ровенской области В Ровно на парковке застрелили предпринимателя

По предварительной информации, погибшим является 42-летний житель Ровно. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и оперативники. Полицейские устанавливают личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.

Убитый - частный предприниматель Валентин Загороднюк, пишет rivnepost.rv.ua.

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