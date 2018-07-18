69-летнего мужчину убил ревнивый соперник

В Кривом Роге на Днепропетровщине нашли мертвым 69-летнего мужчину.
Сотрудники полиции пообщались с сожительницей погибшего горожанина. Женщина сообщила о том, что мужчину убил ее любовник.
Тело отправили на экспертизу, которая установит точную причину смерти, пишет dnepr24.com.ua.
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Сотрудники полиции пока не подтверждают информацию об убийстве.
В селе Очкино Середино-Будского района Сумской области в собственном доме нашли мертвой 80-летнюю пенсионерку. Ее забила палкой до смерти 57-летняя соседка. Объяснила, что ревновала к своему мужу. Он в течение последних 25 лет был любовником умершей.
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